Veolia environ. : Succès d'une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers et notamment du marché du crédit, Veolia indique avoir profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 700 millions d'euros d'obligation à échéance avril 2028.



Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 1,25%. Le carnet d'ordre a atteint jusqu'à 5,8 milliards d'euros, permettant 'd'améliorer substantiellement le niveau d'émission et d'obtenir un pricing final très proche du marché secondaire'.



Le groupe de services aux collectivités précise que les produits de l'émission serviront aux besoins de ses financement généraux, et notamment à l'anticipation des tombées obligataires de la fin de l'année 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VEOLIA ENVIRON. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok