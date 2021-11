Veolia environ. : Oddo relève fortement son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance', sur Veolia, mais relève son objectif de cours de 28,5 à 43,4 euros, post intégration des actifs de Suez par rapport au Veolia 'stand alone' et sur la base de la trajectoire 2022-27 du Nouveau Veolia.



'Le Nouveau Veolia sera opérationnel à partir du 1er janvier 2022. La fin de l'offre publique aux alentours de la fin novembre constituera le début d'une nouvelle histoire économique et boursière', souligne l'analyste en charge du dossier.



'Bénéficiant d'une assise technologique plus large et d'un positionnement de marché plus étendu, le Nouveau Veolia nous semble bien paré pour capter les opportunités de la transition économique', poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.



