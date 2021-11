Veolia environ. : Le titre s'envole, résultat supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% après l'annonce des ses résultats et de ses prévisions.



Veolia a publié un résultat net courant part du groupe record à 667 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, multiplié par plus de cinq en comparaison annuelle, et un EBITDA de 3,14 milliards, en croissance de 26,4% à change constant.



Le résultat net est supérieur aux estimations d'Oddo (599 ME) et l'EBITDA est presque en ligne avec ses attentes (3 070 ME).



Veolia confirme pleinement ses perspectives pour 2021, dont un chiffre d'affaires supérieur à 2019 et un EBITDA supérieur à 4,1 milliards d'euros (soit une croissance supérieure à 12% comparé à 2020). Oddo s'attend à un EBITDA de 4,193 milliards d'euros en hausse de +15,1%.



La dette financière nette devrait passer sous la barre des 12 milliards d'euros à fin 2021 et la société a pour objectif de revenir à sa politique de dividendes d'avant la crise en 2021 souligne Oddo.



