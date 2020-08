Veolia environ. : L'offre semble attractive pour Engie selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé avoir remis à Engie une offre ferme pour l'acquisition de 29,9 % des actions de Suez qu'il détient.



' Si elle est acceptée par Engie, Veolia a l'intention, à la suite de l'acquisition des 29.9% des actions de Suez, de déposer une offre publique d'acquisition volontaire du solde des actions de Suez ' précise Oddo.



' En termes de stratégie, nous considérions que deux options pourraient s'ouvrir à Engie : 1/ la cession pure et simple de sa participation à un tiers et 2/ la participation à une offre sur 100% du capital de Suez associé à un groupement de partenaires financiers ' rajoute le bureau d'analyses.



' Sur ces bases, l'offre de Veolia nous semble attractive pour Engie qui capitaliserait immédiatement, grâce aux synergies attendues, une valorisation que le plan stratégique de Suez n'aurait pas permis d'atteindre avant 2023 (BPA de 1.0 E estimé) contre 1.34 E en 2021avec les synergies '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VEOLIA ENVIRON. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok