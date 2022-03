Veolia environ. : Doublement du BNPA courant en 2021

(CercleFinance.com) - Veolia propose un dividende en hausse de 43% à un euro par action au titre de 2021, à l'occasion de la publication d'un BNPA courant doublé à 1,45 euro et d'un EBIT courant en croissance (à changes constants) de 42% à 1,77 milliard d'euros.



Toujours à changes constants, le groupe de services aux collectivités a vu son EBITDA croitre de 16% à 4,23 milliards d'euros (supérieur à l'objectif relevé en cours d'année), pour un chiffre d'affaires en progression de 9,6% à plus de 28,5 milliards.



Pour 2022, Veolia anticipe une 'solide croissance' du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'EBITDA entre 4 et 6%, et un résultat net courant part du groupe en hausse de plus de 20% aux environs de 1,1 milliard d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

