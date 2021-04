Veolia environ. : Contestation de l'accord Suez-Cleanaway

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia conteste l'accord signé par Suez avec Cleanaway pour la cession des activités de déchets en Australie, cession jugée 'manifestement incompatible avec l'objectif prétendument recherché par Suez de parvenir rapidement à un accord' avec lui.



'Elle constitue un obstacle supplémentaire pour la réalisation de l'offre soutenue par Veolia, aggravant de fait un mécanisme de défense pourtant jugé contraire aux règles et principes directeurs applicables aux offres publiques par l'AMF', déclare-t-il.



Veolia 'continue à mettre en oeuvre tous les moyens de droit pour empêcher la cession de ces actifs stratégiques et pour, le cas échéant, les faire annuler' et 'se réserve le droit de demander une expertise de gestion sur cet accord'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.