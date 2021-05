Veolia environ. : A lancé le programme 'Open Playground'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia a lancé Open Playground, un programme de partage d'expertises qui réunit plusieurs startups, engagées pour la planète, et les équipes de Veolia.



' Ce challenge de six mois, prolongeable une fois, à destination des startups, scale-up, PME ou ETI, construira des solutions innovantes au service de la transformation écologique ' indique le groupe.



L'objectif d'Open Playground est de répondre à des enjeux business posés par les Business Unit (BUs) de Veolia qui ont un potentiel de nouveaux services pour leurs clients.



10 startups seront sélectionnées la première année, pour six mois de collaboration avec la BU. Ces startups bénéficieront d'une immersion sur les sites de Veolia et de moyens pour délivrer un premier pilote. Si ce pilote est concluant, l'équipe disposera de six mois supplémentaires pour finaliser un partenariat industriel.



