Vente unique.com : L'activité résiste, le titre progresse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Vente-unique.com avance de plus de 2% mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une activité stable au mois de juin.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, le spécialiste de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison a souligné que son chiffre d'affaires du mois dernier était resté stable par rapport à celui du mois de juin 2021.



Le distributeur explique ce phénomène par le retour à une base de comparaison normale à compter de la fin du mois de mai, avec un effet immédiat sur son activité.



Sur le troisième trimestre de son exercice 2021-2022 (période allant du 1er avril au 30 juin), le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de 15,6%, en raison d'un effet de base défavorable lié à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement du printemps 2021.



Dans son communiqué, Vente-unique.com confirme viser une amélioration progressive de son activité d'ici à la fin de l'exercice 2021-2022.



Fort de sa nouvelle place de marché et d'un effet de base plus normatif, la société espère tendre vers la croissance d'ici à la fin de l'exercice, tout en maintenant un niveau de rentabilité positive sur le second semestre de l'exercice.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.