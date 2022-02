Vente unique.com : En baisse après un trimestre sans surprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Vente-unique.com accuse l'une des baisses les plus notables du marché parisien ce mercredi après que le spécialiste de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux objectifs.



La société a annoncé ce matin avoir enregistré un chiffre d'affaires de 37,6 millions d'euros lors du premier trimestre de son exercice 2021-2022, soit un repli de 14,8% sur un an.



Cette baisse, que le groupe juge anticipée et conforme à l'objectif annoncé, s'explique par le niveau d'activité élevé atteint sur la même période de l'exercice précédent, qui représentait selon lui une base de comparaison difficile à tenir.



Vente-unique rappelle qu'il avait alors réussi à absorber la forte demande des consommateurs européens, dans un contexte de crise sanitaire et de fermeture des magasins physiques.



La société note toutefois que le niveau d'activité du trimestre écoulé est supérieur de plus de 43% à celui du premier trimestre 2019-2020, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire.



Pour son deuxième trimestre, Vente-unique.com dit anticiper une évolution de l'activité comparable à celle du trimestre écoulé, avant une amélioration progressive de la tendance au cours du second semestre.



A 11h00, le titre perdait plus de 6% dans un marché parisien en hausse de 1,5%.



