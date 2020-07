Vente unique.com : Croissance de 45% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Vente-unique.com affiche un chiffre d'affaires de son troisième trimestre, qui couvre à la fois les périodes de confinement lié à la pandémie et de déconfinement, de 31,9 millions d'euros, en croissance de 45% en comparaison annuelle.



'Le confinement a accéléré le mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins vers les acteurs du e-commerce', explique le groupe, pour qui cette dynamique 's'inscrit dans une tendance de fond'.



Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, la société réitère son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, et vise désormais une progression annuelle de ses ventes supérieure à 15%.



