Vallourec : Rejoint l'Association internationale de géothermie

(CercleFinance.com) - Le groupe Vallourec annonce aujourd'hui être devenu membre de l'Association Internationale de Géothermie (IGA), une structure qui rassemble près de 5 000 membres à travers plus de 65 pays.



L'IGA est la principale plateforme mondiale soutenant le développement de l'énergie géothermique et contribue à 'garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable ', conformément à l'objectif de développement durable n°7 des Nations Unies.



'Je suis très heureuse d'accueillir Vallourec, a déclaré Marit Brommer, directrice exécutive de l'IGA. Grâce à leur engagement à nos côtés, nous pourrons faire de véritables progrès dans les efforts de standardisation nécessaires pour déployer les technologies géothermiques dans le monde entier, de manière rentable.'



Responsable du développement des affaires chez Vallourec, Pierre-Étienne Bougon estime que l'entreprise pourra apporter à l'IGA 'sa longue expertise des puits les plus critiques et ses connaissances dans le domaine du pétrole et du gaz mais aussi de la géothermie.'



