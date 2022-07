Vallourec : Le flux de trésorerie rassure, le titre monte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec figure parmi les hausses les plus notables de l'indice SBF 120 mercredi matin à la Bourse de Paris, le marché saluant la perspective d'un flux de trésorerie disponible de nouveau positif au second semestre.



Au cours du deuxième trimestre, le fabricant de tubes pour le secteur de l'énergie a enregistré un chiffre d'affaires de 1.144 millions d'euros, en progression de 36% par rapport au deuxième trimestre 2021.



A taux de change constants, la croissance de l'activité ressort à 22%, notamment sous l'effet d'une activité soutenue dans le pétrole et le gaz en Amérique du Nord.



Sur le trimestre écoulé, son résultat brut d'exploitation a atteint 160 millions d'euros, contre 148 millions d'euros au deuxième trimestre 2021.



Si le résultat net part du groupe ressort en perte, à -415 millions d'euros à l'issue du trimestre, Philippe Guillemot, le PDG du groupe, évoque des résultats 'robustes' et 'pleinement conformes aux attentes' de la direction.



Concernant l'ensemble de l'exercice 2022, Vallourec dit désormais attendre un résultat brut d'exploitation compris entre 650 et 750 millions d'euros.



Son flux de trésorerie disponible (FCF) est resté négatif au deuxième trimestre en raison d'investissements dans les stocks destinés à répondre à la forte demande des clients, mais il devrait repasser positif au second semestre, à la faveur d'une stabilisation du fonds de roulement.



Suite à ces annonces, l'action Vallourec progressait de 3,2% mercredi en début de séance, après avoir accusé un repli limité de 2% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.