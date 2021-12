Vallourec : Barclays reste à sous-pondérer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'sous-pondérer' et son objectif de cours de 10,5 euros sur Vallourec, tout en remontant ses BPA estimés à -0,73 euro pour l'exercice en cours et à +0,48 euro pour le suivant (contre respectivement -0,65 et +0,45 euro précédemment).



'Les perspectives à court terme pour l'OCTG restent constructives et avec sa réorganisation européenne, Vallourec se positionne pour un avenir plus rentable', souligne le broker dans sa note de recherche sur le fabricant de tubes sans soudures.



