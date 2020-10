Vallourec : Annonce un changement dans l'organigramme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Naïla Giovanni rejoint le comité exécutif du groupe et prend la direction de la branche ' Digital & Systèmes d'Information ' de Vallourec, annonce le groupe.



Elle devra notamment piloter la stratégie digitale du groupe afin ' de mettre les nouvelles technologies au service des enjeux majeurs ' de Vallourec.



Jusqu'à présent Chief Transformation Officer, Naïla Giovanni dispose d'une expertise de plus de vingt-cinq ans dans les domaines de la transformation, du digital et des systèmes d'information, construite au sein du groupe Oracle, du cabinet Arthur Andersen devenu BearingPoint, et de Vallourec, qu'elle a rejoint en 2013.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.