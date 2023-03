Vallourec : Le cash revient dans le vert chez Vallourec, qui se désendette

(BFM Bourse) - Le fabricant de tubes sans soudure a dégagé un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre et plus de trois fois supérieur aux attentes. Son PDG, Philippe Guillemot compte réduite la dette à 0 d'ici 2025.

Vallourec n'avait pas le droit à l'erreur. Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière avait promis à l'automne que sa génération de trésorerie serait vigoureuse au quatrième trimestre 2022, et reviendrait dans le vert. Le groupe avait jusque-là brûlé du cash sur l'ensemble de l'année, ce qui avait été sanctionné par le marché, lors de la publication des comptes du troisième trimestre.

Malgré une augmentation de capital menée en 2021 et un bilan assaini, le groupe reste endetté, avec une dette nette qui représentait 1,5 milliard d'euros à fin septembre. La génération de trésorerie, étroitement liée à la trajectoire de désendettement du groupe, est ainsi très surveillée par le marché.

Or sur le seul quatrième trimestre, Vallourec est parvenu à dégager un flux de trésorerie libre de 266 millions d'euros. "C'est très nettement supérieur aux attentes, le consensus se situait à seulement 90 millions d'euros", explique un analyste parisien. La génération de cash a été portée par la réduction du besoin en fonds de roulement de l'activité (-183 millions d'euros) ainsi que par l'amélioration des résultats financiers du groupe au quatrième trimestre.

La valeur plutôt que les volumes

Sur les trois derniers mois de l'année, les revenus ont progressé de 45% sur un an à 1,54 milliards d'euros et, surtout, son résultat brut d'exploitation a été multiplié par plus de 2,5 à 312 millions d'euros.

La société a bénéficié de hausses de prix (avec une progression de 47% sur un an du prix de vente moyen de la tonne de tubes) et de sa capacité à orienter ses ventes vers des produits plus chers (l'effet "mix"). Le groupe estime ainsi qu'il commence à "récolter les fruits" de sa stratégie privilégiant la valeur aux volumes dans le cadre du plan "New Vallourec".

Ce plan avait été mis en place en mai, après l'arrivée du PDG Philippe Guillemot, auparavant directeur général du groupe de restauration collective Elior.

Conséquence de cette bonne génération de trésorerie, la dette nette s'est réduite, passant de 1,5 milliards d'euros fin septembre à 1,13 milliard d'euros fin décembre, grâce à la fois au cash mais aussi à d'autres éléments, dont 26 millions d'euros de cessions d'actifs.

Sur ce dernier point "Vallourec a aussi annoncé des avancées dans les ventes de ses terrains en Allemagne", apprécie l'analyste parisien précédemment cité qui salue "de bonnes nouvelles".

Le fabricant de tubes sans soudure a indiqué jeudi avoir signé le mois dernier une promesse de vente pour son site de Mülheim en Allemagne pour 40 millions d’euros, ajoutant que le processus de vente de son plus grand site de Düsseldorf-Rath était, lui, "en cours". Le groupe a en effet décidé de stopper l'activité de ses sites en Allemagne et de la transférer au Brésil cette année.

Une dette nette à zéro en 2025

Sur l'ensemble de 2022, Vallourec a augmenté son chiffre d'affaires de 42% à 4,88 milliards d'euros et a accusé une perte nette de 366 millions d'euros, en raison notamment de provisions liés à sa restructuration et aux plans sociaux européens. La rationalisation des activités du groupe dans le cadre du plan "New Vallourec" s'est en effet traduite par l'annonce de 3.000 suppressions de postes, dont la majorité en Allemagne, mais avec également des départs en France et au Royaume-Uni.

Le flux de trésorerie libre sur l'ensemble de 2022 a été négatif à hauteur de 216 millions d'euros.

Pour 2023, Vallourec compte augmenter son résultat brut d'exploitation, dégager une génération de trésorerie positive et poursuivre la réduction de sa dette nette. "A ce stade de l'année, il est normal que les objectifs soient très littéraires et non chiffrés", juge l'analyste parisien. "Le groupe est sur sa trajectoire pour améliorer sa rentabilité et la faire converger vers celle de son concurrent italien Tenaris", ajoute-t-il.

Cité par l'AFP, Philippe Guillemot a par ailleurs déclaré que la dette nette de Vallourec devrait être réduite à 0 d'ici 2025.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie les résultats de Vallourec, avec un peu de modération. L'action progresse de 3,6% vers 11h10, après avoir atteint un pic à 6,2% en début de séance.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse