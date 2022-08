VALEO : La configuration technique et graphique se détériore

(BFM Bourse) - Poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de couverture avec une opération de vente à découvert sur VALEO.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le titre de l'équipementier automobile trace depuis le 19 juillet, et alors même que sa moyenne mobile à 50 (en orange) subit une inflexion baissière, une figure chartiste en épaule, tête et épaule, dont la tête est elle même décomposable en double sommet. En cas de rupture d'une ligne de cou vers 18,60 euros, sous réserve d'une validation par les volumes et la volatilité, les dégagements s'accéléreraient.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action VALEO à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre VALEO au cours de 18.16 € et en visant un objectif à 15.510 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 19.51 €.

Le conseil VALEO Négatif 18.160 € Objectif : 15.510 € Potentiel : +14.59 % Stop : 19.510 € Résistance(s) : 20.000 / 22.000 / 23.200 Support(s) : 17.260 / 16.200 / 13.800

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime