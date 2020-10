VALEO : Avis négatif sur l'action de l'équipementier automobile

(BFM Bourse) - Poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de couverture avec une opération de vente à découvert sur VALEO.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action de l'équipementier automobile a fragilisé, sur gap, et dans de puissants volumes hier, la borne basse d'un range (canal latéral) entre 25 et 30 euros, à un niveau qui correspond en outre à la position de la moyenne mobile à 100 (en orange), courbe de tendance de fond dont l'orientation s'inverse actuellement. Le cas échéant, l'action retrouverait un nouveau cadre de travail, connu cet été, entre 21,20 euros et 25 euros. Avis négatif proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action VALEO à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre VALEO au cours de 25.620 € et en visant un objectif à 21.210 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 27.010 €.

Le conseil VALEO Négatif 25.620 € Objectif : 21.210 € Potentiel : +17.21 % Stop : 27.010 € Résistance(s) : 29.720 / 35.700 Support(s) : 25.000 / 21.200 / 16.280

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime