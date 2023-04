À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Valeo, Stifel remonte son objectif de cours de 16 à 21 euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour l'équipementier automobile rehaussées d'environ 25% en moyenne pour 2023 et 2024.



'Nous mettons de côté notre scénario pessimiste pour Valeo, rapprochant nos vues de celles du consensus', explique le broker, qui attend 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023, grâce à une croissance organique vigoureuse.



Dans le résumé de sa note, Stifel ajoute que 'l'obstacle des coûts pourrait se montrer moins décourageant que ce qui était craint en 2023 et 2024', et que 'les pertes de VSeA semblent se réduire plus rapidement que prévu'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.