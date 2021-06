Valeo : Renforcement de la collaboration avec Navya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valeo et Navya annoncent avoir décidé de renforcer leur collaboration technologique et industrielle dans le domaine des navettes autonomes, pour 'mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4, commercialisables dans les trois prochaines années'.



Dans ce cadre, Valeo fournira à Navya des capteurs et les algorithmes associés, permettant une perception fine de l'environnement du véhicule, tandis que Navya partagera les données techniques et fonctionnelles collectées au cours des expérimentations.



Valeo assurera ensuite la fourniture industrielle des composants retenus, à intégrer dans les solutions autonomes commercialisés par Navya. Les applications découlant de la première phase de développement sont prévues au troisième trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.