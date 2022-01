Valeo : Valeo présente à Las Vegas une borne de détection du COVID-19

PARIS (Reuters) - Valeo a présenté mardi au salon CES de Las Vegas une borne de détection du COVID-19, fruit de ses recherches sur les systèmes électroniques de contrôle du confort thermique et physiologique des passagers et de celui de l'état de vigilance du conducteur à travers l'observation de son regard.

En agrégeant les données de différents capteurs (radars et caméras), la borne détecte les symptômes du COVID-19 et propose un premier diagnostic sans contact, en moins de deux minutes et avec une efficacité proche de celle d'un test PCR, a indiqué l'équipementier automobile dans un communiqué publié à la veille du salon technologique américain (Consumer Electronics Show).

Ce dispositif, qui pourrait être utilisé à l'entrée d'établissements recevant du public comme les aéroports ou les gares, doit maintenant faire l'objet d'essais cliniques dans divers organismes de recherche médicale à travers le monde, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en Inde et en Thaïlande ainsi qu'en France et en Belgique, en vue de sa validation.

"C'est un prolongement naturel de toutes les technologies que nous inventons pour transformer la voiture en une sorte de cocon sain", a expliqué le directeur général délégué de Valeo, Christophe Périllat, au cours d'une téléconférence de presse.

L'équipementier s'est également vu décerner l'Innovation Awards du CES 2022 pour une autre application anti-Covid, un puissant purificateur d'air à base d'UV pour les cabines de bus et de cars. Ce système de stérilisation élimine, en un seul cycle de circulation d'air, plus de 95% des virus, dont le COVID-19, a-t-il indiqué dans un autre communiqué.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

