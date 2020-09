Valeo : Offre d'actions réservée aux salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valeo annonce le lancement d'une offre de souscription d'actions réservée à environ 91.000 salariés éligibles, offre déployée dans 21 pays, afin de les associer aux résultats et au développement de l'équipementier automobile.



L'offre de souscription d'actions porte sur un montant maximum de 1.200.000 actions Valeo, qui porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.



Le prix de souscription est fixé à 21,61 euros et les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'offre du 21 septembre (inclus) au 9 octobre (inclus). L'augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l'offre devraient intervenir le 16 novembre.



