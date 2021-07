Valeo : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa note de ' sous-performance ' sur le titre Valeo, avec un objectif de cours ramené de 27 à 25 euros.

Le bureau d'analyses juge en effet la publication des résultats semestriels hier soir 'rassurante à court terme, mais pas beaucoup plus'.



Les résultats se sont avérés conformes aux attentes en ce qui concerne le chiffre d'affaires (9 MdsE) et le FCF (145 ME), supérieurs aux attentes sur l'EBITDA (+6%) mais nettement inférieurs sur le résultat net (-20%).



Oddo estime qu'au-delà de 2021, il reste toujours difficile de se projeter sur un redressement plus rapide qu'actuellement anticipé, 'd'autant plus que le flou autour des perspectives de Valeo Siemens à moyen/long terme demeure encore, selon nous, trop important'.



' Compte tenu de sa structure de coûts et de son exposition plus forte sur les thématiques semi-conducteurs/matières premières, Valeo nous semble toujours moins bien positionné que ses pairs pour bénéficier de l'amélioration de l'environnement ', explique l'analyste.





