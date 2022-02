Valeo : Objectifs fixés pour la période 2022-25

(CercleFinance.com) - Lors d'une présentation sur ses perspectives pour la période 2022-25, Valeo estime que son chiffre d'affaires devrait atteindre, en 2025, environ 27,5 milliards d'euros, dont environ 24 milliards au titre de ses ventes première monte.



Toujours à horizon 2025, l'équipementier automobile vise des améliorations de ses marge d'EBITDA et opérationnelle à respectivement environ 14,5% et 6,5%, ainsi qu'une génération de cash-flow libre entre 800 millions et un milliard d'euros.



Valeo se fixe aussi pour objectifs des cessions d'actifs non stratégiques pour environ 500 millions d'euros, une réduction du ratio endettement financier net sur EBITDA à moins de 0,7 fois en 2025, et une augmentation progressive du dividende par action en valeur.



