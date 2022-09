Valeo : JPMorgan surpondère, mais abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a renouvelé lundi sa recommandation 'surpondérer' sur Valeo, avec un objectif de cours toutefois réduit de 25 à 22 euros.



Dans une note publiée en amont de la publication du chiffre d'affaires de 3ème trimestre, le 27 octobre prochain, l'analyste dit s'attendre à une activité en hausse d'au moins 25%.



Un dynamisme qu'il explique par une performance supérieure au marché mondial de l'automobile et par la solidité de l'activité d'après-vente, dans la continuité d'un premier semestre déjà solide.



Elément plus important, souligne l'intermédiaire, Valeo est bien parti pour améliorer sa rentabilité au seconde semestre, mais aussi pour réduire son endettement.



Dans cette optique, JPMorgan en fait l'un des ses équipementiers automobiles préférés en vue de la prochaine reprise de la production mondiale de véhicules.



