Valeo : JPMorgan relève son objectif

(CercleFinance.com) - JPMorgan a renouvelé mercredi sa recommandation 'surpondérer' sur Valeo, qu'il assortit d'un objectif de cours rehaussé de 22 à 25 euros dans le cadre d'une étude consacrée à l'automobile en Europe.



Dans sa note, l'intermédiaire financier fait remarquer que l'équipementier français est présent sur les segments les plus dynamiques du marché, ce qui laisse présager selon lui un accroissement rapide de ses volumes d'activité durant les années qui viennent.



Avec le retour prévu de la croissance au sein du secteur, l'analyste dit par ailleurs envisager une amélioration de la marge du groupe au cours des années à venir.



