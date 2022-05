Valeo : JPMorgan réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a ramené lundi son objectif de cours sur Valeo de 23 à 22 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'automobile, l'intermédiaire fait remarquer que l'équipementier français est présent sur les segments à plus forte croissance du marché, ce qui devrait lui permettre de tirer parti du rapide redressement des volumes au cours des années qui viennent.



'L'élément moteur des résultats reste en place, de notre point de vue, et avec le retour de la croissance, nous voyons de bonnes chances pour que les marges s'améliorent dans les années à venir', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.