Valeo : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Valeo au regard de la faible valorisation du groupe qui est maintenu dans sa liste de favorites, mais abaisse son objectif de cours de 40 à 35 euros, dans le sillage de BNA attendus 2021/22/23 abaissés de 0%/-17,9%/-7,9%.



'L'annonce du rachat à 100% de VSeA a été mal accueillie car, si les impacts financiers à court terme (Prix et Dette acquise) sont très 'supportables', les perspectives à long terme de la filiale ont été dilués au sein de la branche systèmes de propulsion', note l'analyste.



Le bureau d'études souligne que cette branche 'offre des guidances 2022/25 nettement abaissées, notamment sur la marge d'EBITDA vue à 11% en 2025 (contre plus de 14% précédemment hors Vsea)'.



