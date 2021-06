Valeo : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Valeo et ajuste son objectif de cours de 35,9 à 36,2 euros, dossier sur lequel il est redevenu positif et qui figure, depuis une publication de premier trimestre prometteuse, dans sa 'Sélection IS de valeurs favorites'.



'Nous soulignons à nouveau la forte sous-performance depuis le 1er janvier (-13,5% et -25,9 points en relatif à EutoStoxx), principalement motivée par les risques liés à la coentreprise Valeo-Siemens qui semblent pourtant désormais largement dans les cours', note l'analyste.



