Valeo : Hausse de 19% du chiffre d'affaires semestriel

(CercleFinance.com) - Valeo publie un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros au titre du 1er semestre, en hausse de 19% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité premières montes (85% du CA) progresse de 14% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au 1er semestre 2022. De son côté, l'activité Remplacement (10% du CA) progresse de 5% en un an à pcc.



L'EBITDA ressort à 1302 ME, en hausse de 17%, tandis que le résultat net part du groupe atteint 119 ME, loin de la perte de 48 ME enregistrée douze mois plus tôt.



Au 1er semestre 2023, Valeo affiche une excellente dynamique commerciale avec des prises de commandes qui atteignent 18,8 milliards d'euros, soit 2 fois le chiffre d'affaires première monte.



Pour l'exercice 2023, Valeo cible un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 milliards d'euro, puis les 27.5 milliards d'euros à l'horizon 2025.





