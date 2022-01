Valeo : Goldman Sachs relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a relevé vendredi son conseil sur le titre Valeo, qu'il porte de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 28 à 35 euros.



Dans une étude consacrée aux équipementiers automobiles, l'intermédiaire financier explique que le secteur devrait bénéficier de tendances de fond, telles que l'électrification et les systèmes d'aide à la conduite.



Dans ce contexte, poursuit-il, Valeo affiche un profil risque-rendement attractif au vu de son PER décoté de 30% par rapport à sa moyenne sur la période 2015-2019.



D'après Goldman Sachs, le cours de Bourse actuel ne reflète pas le potentiel de croissance du groupe dans les véhicules électriques et les systèmes d'assistance au conducteur.



