Valeo : Gagne 3%, publication au-dessus des attentes

(CercleFinance.com) - La valeur progresse de plus de 3% profitant d'une publication au-dessus des attentes.



Malgré un objectif de cours revu de 31,5 à 28,3 euros, Invest Securities réitère son opinion 'achat' au regard des faibles multiples 2023/24. 'Parmi les équipementiers, Valeo est le titre qui pourrait rebondir le premier quand le contexte s'éclaircira', juge-t-il.



Au lendemain d'une publication au-dessus des attentes et sans mauvaise surprise, l'analyste retient un discours 'très offensif', Valeo semblant selon lui, 'avoir enfin trouvé, malgré le contexte, un 'momentum' de redressement de sa rentabilité'.



'Il faudrait le confirmer que les vents contraires viennent à se calmer. Nous ne modifions pas nos estimations car l'enthousiasme de la direction n'a pas été jusqu'au relèvement des guidances et les incertitudes sectorielles restent nombreuses', nuance-t-il.



