Valeo : En tête des déposants français de brevets en 2022

(CercleFinance.com) - Valeo annonce être en tête des déposants français de brevets auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB). Le groupe a déposé 588 demandes de brevet en 2022. Il est 31e dans le classement mondial des déposants en Europe.



Les innovations de Valeo sont protégées par un portefeuille de près de 33 000 brevets à travers le monde.



' Les 10 places gagnées dans le classement cette année illustrent l'accélération de l'innovation dans le groupe afin de répondre aux défis du secteur et de proposer des solutions de mobilité plus sûres et décarbonées à ses clients à travers le monde ' indique la direction.



Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo a déclaré : ' Ce classement illustre le rôle central de l'innovation chez Valeo. Nos efforts se concentrent sur nos quatre domaines au coeur de la transformation de la mobilité : l'électrification, les aides à la conduite, l'éclairage et la réinvention de la vie à bord. '



