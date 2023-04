Valeo : Confirme ses objectifs pour l'exercice 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total s'élève à 5 482 millions d'euros au 1er trimestre 2023 en croissance de 11 % par rapport à 2022 en base retraitée (+8 % sur la période à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires est soutenu par l'accélération des activités ADAS et propulsion électrique haute tension précise le groupe.



Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 13% à périmètre et taux de change constants en base retraitée (+10 % sur la période à périmètre et taux de change constants), bénéficiant de la reprise de la production automobile mondiale, principalement en Europe et en Amérique du Nord.



Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement enregistre une croissance de 6 % à périmètre et taux de change constants en base retraitée, malgré un effet de base défavorable lié à la forte croissance de l'activité sur la même période en 2022.



Le groupe confirme ses objectifs pour 2023. Ces objectifs porte sur une amélioration de 0,8 à 1,6 point par rapport à la profitabilité 2022 retraitée (i.e. marge opérationnelle incluant l'activité propulsion électrique haute tension au sein du Pôle Systèmes de Propulsion à compter du 1er janvier 2022), une amélioration significative de la génération de cash flow libre (par rapport au cash flow libre 2022 retraité) et une amélioration significative de la performance financière au 2nd semestre 2023 par rapport au 1er semestre.



