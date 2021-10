Valeo : Berenberg révise son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené mercredi son objectif de cours sur Valeo de 35 à 34 euros, tout en maintenant une recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note consacrée au secteur automobile européen, le broker allemand explique que l'équipementier français est 'revenu sur les radars' en raison de sa récente dévalorisation en Bourse.



Berenberg rappelle que ses titres ont sous-performé le compartiment des équipementiers automobiles depuis le début de l'année, un retard que l'intermédiaire explique notamment par la forte exposition du groupe au marché des semi-conducteurs.



D'après le courtier, la décote qu'affiche Valeo est aujourd'hui injustifiée au vu du profil de croissance solide et de l'amélioration des marges dont bénéficie le groupe.



Berenberg ajoute que l'un des éléments constitutifs de son optimisme sur le dossier est la bonne dynamique du groupe sur le segment des véhicules électriques.



