Valeo : Berenberg renouvelle l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg renouvelle lundi sa recommandation d'achat sur Valeo, avec un objectif de cours toujours établi à 24 euros, dans le sillage de lourde chute du titre vendredi.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier attribue cet accès de faiblesse à des perspectives pour 2023 jugées trop prudentes ainsi qu'à l'annonce par Mercedes-Benz du choix de l'américain Luminar pour ses technologies de télédétection LiDAR, là où Valeo était jusqu'ici son unique fournisseur en la matière.



L'analyste estime malgré tout que le l'équipementier automobile français dispose d'une dynamique favorable au niveau de son carnet de commandes, mais aussi d'une marge de manoeuvre suffisante pour retrouver un élan positif.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.