Valeo : Approbation du dividende 2019 en AG

(CercleFinance.com) - Valeo a indiqué jeudi soir que son assemblée générale, tenue à huis clos, a décidé la distribution d'un dividende de 0,20 euro par action, qui sera détaché de l'action le 29 juin, avec une date de référence fixée au 30 juin, et mis en paiement le 1er juillet.



L'assemblée a aussi ratifié les cooptations de Bpifrance Participations, représentée par Stéphanie Frachet, et du Fonds Stratégique de Participations, représenté par Julie Avrane-Chopard, en qualité d'administrateurs.



Enfin, les actionnaires ont également approuvé la transformation de l'équipementier automobile en Société Européenne et ont corrélativement adopté ses statuts afin de les adapter à sa nouvelle forme sociale.



