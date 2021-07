Valeo : Malgré la pénurie de composants électroniques, Valeo renoue avec les bénéfices au premier semestre

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile a dévoilé des résultats semestriels plus proches de ses records de 2019 que de sa lourde perte subie sur les six premiers mois de 2020, et confirme ses perspectives annuelles. Le marché apprécie et Valeo rebondit sensiblement après un début d'année compliqué.

Le spécialiste des systèmes d'aides à la conduite a vu ses ventes grimper à près de 9 milliards d'euros sur la période janvier-juin, contre 7,1 milliards d'euros un an plus tôt (soit +30%). Cette performance semestrielle a été tirée par le bond de 73% des revenus du groupe (à 4,32 milliards) au deuxième trimestre, au cours duquel la base de comparaison était largement favorable puisque son chiffre d'affaires avait presque été divisé par deux entre avril et juin 2020 par rapport à la même période en 2019. Si ses revenus restent près de 10% en-deçà de leur niveau de 2019, Valeo impute cette baisse d'activité à "la pénurie de composants électroniques pénalisant la chaîne d’approvisionnement et les plannings de production de nos clients".

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Son résultat opérationnel s'est établi à 1,21 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année, là aussi en nette progression par rapport au montant de 202 millions d'euros enregistré au premier semestre 2020, marqué par les confinements stricts mis en place dans la quasi-totalité des pays du monde, et tout proche de son niveau de 2019 (1,22 milliard).

Le bénéfice net part du groupe ressort ainsi positif, à 90 millions d'euros, contre une perte de 1,2 milliard un an auparavant - et un bénéfice de 160 millions en 2019.

"Grâce à notre positionnement unique dans les domaines de l’électrification et l’ADAS (aides à la conduite, NDLR), nous avons surperformé la production automobile de plus de 10 points dans chacune des régions, par rapport au 1er semestre 2019" se félicite le PDG du groupe, Jacques Aschenbroich, cité dans le communiqué. "La marge d’Ebitda à 13,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 90 points de base par rapport à 2019, reflète notre efficience opérationnelle et la gestion rigoureuse de tous nos coûts" ajoute le dirigeant, qui pointe notamment le déploiement des plateformes technologiques permettant à Valeo de réduire son effort brut en R&D.

Le groupe se veut par ailleurs rassurant pour l'avenir, estimant que la pénurie de composants électroniques dans l'industrie automobile devrait s'atténuer fin 2021, quand certains constructeurs craignent des conséquences jusqu'en 2022. "On considère qu'on est dans le pic des impacts (...) les choses devraient progressivement s'améliorer jusqu'à la fin de l'année", a souligné le PDG de Valeo Jacques Aschenbroich lors d'une conférence téléphonique. "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés", a-t-il tempéré.

Malgré ce contexte toujours "difficile" également marqué par la hausse du prix des matières premières, le groupe confirme ses objectifs 2021. Dans son scénario de base qui correspond à une croissance d'environ 9% de la production automobile mondiale, le groupe maintient donc son objectif de "poursuite de la surperformance" [du marché] ainsi que ses objectifs financiers fixés dans la borne haute de sa "guidance", à savoir 18,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda de 13,4%.

En Bourse, le titre Valeo -délaissé depuis le début de l'année- décolle de 8,8% à 24,8 euros en réaction à cette solide publication peu après 10h, ce qui lui permet d'atténuer sa chute depuis le 1er janvier (-23,6%). La valorisation du groupe s'établit ainsi à 6 milliards d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse