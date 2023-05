Valbiotis : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Valbiotis, avec un objectif de cours relevé de 10 à 11,5 euros.



Pour rappel, Valbiotis a publié en début de semaines ses résultats cliniques de phase II/III de TOTUM-63 dans le prédiabète. Ceux-ci se révèlent positifs démontrant une réduction statistiquement significative de la glycémie à jeun des patients vs placebo.



Selon Oddo BHF, la commercialisation de TOTUM-63 est déjà prévue, compte tenu de son statut de nutrition santé, en 2024, en collaboration avec Nestlé Health Science.



'Ainsi nous voyons la clinique et le réglementaire dorénavant sécurisés. De par son profil, Valbiotis combine les opportunités d'une société de biotechnologie avec un risque de développement moindre ce qui gagne en attractivité', conclut le broker.



