Unilever os : Vers une participation majoritaire dans Nutrafol

(CercleFinance.com) - Unilever annonce la signature d'un accord visant à acquérir une participation majoritaire dans Nutrafol, spécialiste de la fourniture de produits de bien-être capillaire. Jusqu'à présent, Unilever détient une participation de 13,2% dans Nutrafol, via Unilever Ventures.



Unilever rappelle que 'Nutrafol est la marque n° 1 pour la croissance des cheveux recommandée par les dermatologues aux États-Unis' et que 'contrairement aux produits traditionnels', Nutrafol adopte 'une approche individualisée du corps entier qui tire parti de sa solution brevetée, Synergen Complex' - soit un mélange d'ingrédients nutraceutiques de qualité médicale.



'Avec la majorité de ses revenus provenant d'une clientèle fidèle, Nutrafol est prête pour une croissance durable, évolutive et rentable', souligne Unilever qui estime queNutrafol constitue aussi un complément parfait à son portefeuille.



Les terme de l'accord n'ont pas été divulgués et l'acquisition reste soumise à l'approbation réglementaire et aux conditions de clôture habituelles.



