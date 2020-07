Unilever os : S'intéresse aux micro-algues

(CercleFinance.com) - Unilever annonce un partenariat avec la start-up Algenuity dans le but 'd'évaluer l'important potentiel des micro-algues pour apporter de l'innovation dans son portefeuille de produits alimentaires d'origine végétale'.



Spécialisée dans le développement des micro-algues à utiliser dans les produits de consommation, Algenuity travaillera ainsi avec l'équipe de R&D de la division alimentation et rafraichissements du groupe anglo-néerlandais.



'Vers 2050, le monde devra produire 70% de plus d'aliments pour nourrir une population grandissante de 10 milliards de personnes, aliments qui devront atteindre un niveau nutritionnel élevé tout en réduisant leur impact sur l'environnement', souligne-t-il.



