Unilever os : Oddo maintient son conseil d'achat

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil d'achat sur Unilever avec un objectif de cours de 58 euros.



Oddo estime que le projet d'unification d'Unilever - approuvée par 99.42% des actionnaires - constitue une étape qui se traduira par la fin de la structure hybride qui existe depuis 1930 avec NV et PLC- qui ont un intérêt équivalent dans l'entité économique Unilever.



' Si l'unification ne change ni la morphologie du groupe ni son modèle économique, elle devrait mettre en lumière les progrès des 5 dernières années, notamment en matière de gouvernance (fin des titres des héritiers fondateurs à droits de votes spéciaux, suppression du Stichting qui était une interface entre les porteurs de NV et l'entité légale) ' indique le bureau d'analyses.



A terme, Unilever PLC devrait absorber Unilever NV, dont la dernière cotation aura lieu le 20 novembre 2020.



