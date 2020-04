Unilever os : En berne après des ventes atones au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Unilever lâche 5,2% à Amsterdam, après la présentation par le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène d'un chiffre d'affaires quasiment stable (+0,2%) au premier trimestre, 'reflétant l'impact sans précédent du Covid-19'.



En données sous-jacentes, les ventes sont restées atones, un gain de 0,2% des volumes ayant été contrebalancé par un effet prix négatif symétrique. La croissance de 2,8% sur les marchés développés a compensé un recul de 1,8% sur les marchés émergents.



Compte tenu des incertitudes sur la durée et l'ampleur de la pandémie, ainsi que des mesures prises dans les différents pays, le groupe anglo-néerlandais retire ses prévisions précédentes de croissance et de marges pour 2020.



