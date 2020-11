Unilever os : Acquisition de la société SmartyPants Vitamins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant anglo-néerlandais des produits de consommation Unilever va renforcer sa présence sur le marché de la nutrition et des compléments alimentaires en rachetant SmartyPants Vitamins, une société basée à Los Angeles.



Unilever, qui commercialise entre autres le savon Dove et les sprays corporels Axe, a déclaré que l'opération complétait son portefeuille de marques telles que la boisson au lait malté Horlicks, la ligne de nutrition OLLY et l'entreprise italienne de soins personnels Equilibra.



Fondée en 2011, SmartyPants fabrique des compléments alimentaires à partir d'ingrédients de première qualité, non certifiés OGM, et de nutriments biodisponibles provenant de sources durables. Ses produits sont exempts de colorants, d'arômes, d'édulcorants et de conservateurs artificiels.



Les conditions financières de cet accord n'ont pas été divulguées.



