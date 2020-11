Unibail-rodamco : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le conseil de surveillance (CS) d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a envoyé vendredi soir un message très clair au sujet de l'évolution de la gouvernance du groupe.



' Aucune annonce n'a encore été faite au sujet du Directoire mais nous pouvons nous attendre à ce que sa composition & sa forme actuelle soient discutées prochainement au niveau du CS ' indique le bureau d'analyses. ' Nous comprenons selon les propos rapportés par le Journal du Dimanche que la composition du Directoire pourrait être amenée à évoluer rapidement '.



Oddo estime que le scénario de recentrage en Europe proposé initialement par le consortium REFOCUS est à ses yeux de plus en plus crédible avec les réorganisations en cours chez URW.



' Celui-ci consiste à 1/ recentrer l'activité de centres commerciaux autour de ses actifs prime en Europe (Europe continentale + RU) et à 2/ désendetter le groupe en cédant de manière organisée d'ici les 24 à 36 prochains mois, l'ensemble de ses actifs Westfield aux Etats-Unis ' précise le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion à Achat et relève son objectif de cours à 70 E (contre 47 E). ' Nous estimons que le titre offre encore du potentiel lié à la reprise sanitaire et au recentrage stratégique '.



