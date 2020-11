Unibail-rodamco : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le vote des actionnaires lors de l'AGE de mardi repousse le spectre d'une augmentation de capital très dilutive et non urgente.



' Il ouvre la porte à une inflexion de stratégie avec l'entrée des trois représentants du concert au Conseil de surveillance. Nous avons ajusté notre objectif de cours qui ne prévoit plus d'augmentation de capital mais tient compte de la toujours faible visibilité actuelle ' indique Invest Securities.



L'objectif de cours s'établit désormais à 78E (contre 67E) et l'analyste confirme son conseil à l'achat.



