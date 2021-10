Umicore : Objectifs revus à la baisse, le titre faiblit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Umicore perd près de 4% lundi à la Bourse de Bruxelles suite à l'annonce d'une révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2021 en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui touche le secteur automobile.



Le spécialiste belge des matériaux et du recyclage a annoncé qu'il s'attendait désormais à ce que son EBIT ajusté approche un milliard d'euros cette année, contre une précédente prévision d'un EBIT ajusté 'légèrement supérieur' à un milliard d'euros.



Dans un communiqué, Umicore évoque un 'contexte de marché plus difficile' dû notamment à des calendriers de production de plus en plus volatils chez les équipementiers automobiles, avec à la clé des prévisions de production souvent revues à la baisse.



Le groupe évoque également la récente baisse des prix des métaux platinoïdes, là encore dus à la baisse de la demande de la part de l'industrie automobile.



Peu avant midi, le titre cédait 3,9%, affichant ainsi la plus forte baisse de l'indice BEL 20. Il affiche encore une hausse de plus de 29% depuis le début de l'année.



