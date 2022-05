Ucar : Cosmobilis dépasse les 50%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le concert composé de Jean-Claude Puerto-Salavert et des sociétés qu'il contrôle et de Tiphaine Puerto-Vadon a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 mai, les seuils de 50% du capital et des droits de vote d'Ucar et ne plus détenir aucune action.



Ce franchissement de seuils résulte de la cession hors marché d'actions Ucar et de l'apport en nature d'actions détenues par les membres du concert au profit de la société GOA LCD, contrôlée par Cosmobilis.



Cette dernière a d'ailleurs déclaré à l'AMF avoir dépassé, le même jour, les seuils de 50% du capital et des droits de vote d'Ucar et détenir 67,13% du capital et 58,63% des droits de vote de la société de location de véhicules.



