Ucar : Cosmobilis lance une OPA sur le loueur de voitures Ucar, avec une prime de 248%

(BFM Bourse) - Introduite en Bourse en 2011, la société de location automobile fait l'objet d'une proposition de rachat conjointe de Cosmobilis (holding du groupe de distribution automobile BYmyCAR) et de Jean-Claude Puerto-Salavert, le fondateur de Ucar. Avec à la clé une très jolie prime pour les actionnaires.

Fondé en 2000 et introduit en Bourse à l'été 2011, le spécialiste de la location de voitures de proximité et de courte durée Ucar a connu un parcours sans éclat, tombant notamment en 2020 à un plus bas historique sur fond de pandémie, même s'il faut souligner que l'année 2021 a donné l'occasion d'un rebond significatif. Dans ce cas de figure, lorsqu'une OPA se profile sur une société quelque peu négligée en Bourse, c'est souvent à un prix propre à faire regretter aux investisseurs de départ d'avoir tenté l'aventure. Pour une fois il n'en est rien: les initiateurs, soit Cosmobilis associé au fondateur Jean-Claude Puerto-Salavert, proposent 59,15 euros par action Ucar, soit une prime de 248% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 60 dernières séances, ou 297% par rapport au cours d'introduction.

Créé en décembre 2021 avec le soutien financier de Crédit Agricole Consumer Finance, lors d'une levée de fonds d'une centaine de millions d'euros, le groupe Cosmobilis regroupe les verticales principales de l’auto-mobilité : les concessions de marques (via BYmyCAR, un des leaders tricolores de la distribution traditionnelle), les plateformes en ligne de vente (Elite Auto et Proxauto) et les plateformes d’auto-mobilité (VTC Marcel, auto-école en ligne En Voiture Simone, l’opérateur B2B Fleetway ainsi que la nouvelle marque de mobilité GOA). En intégrant Ucar, Cosmobilis entend compléter sa palette de services d’auto-mobilité, créer des synergies entre les deux organisations et accélérer le développement de son réseau.

Dans un premier temps Cosmobilis a signé vendredi dernier un protocole d’accord portant sur l’acquisition de l’ensemble des actions détenues par Jean-Claude Puerto-Salavert, fondateur de Ucar, soit 67% du capital au prix de 59,15 euros par action (une partie lui étant versée en équivalent en actions Cosmobilis, le solde en numéraire).

Un rachat déjà bien engagé

Comme le veut la réglementation, l’acquisition de ce bloc majoritaire par Cosmobilis entraîne le lancement au même prix d'une offre publique d’achat portant sur l’intégralité du capital. AXA IARD France (à la tête de 14% des parts), La Française AM (6%) et Innocap (2%) se sont d'ores et déjà engagés à apporter l’intégralité de leurs titres à l’offre, ce qui met l'initiateur en position de détenir 89% du capital de Ucar... étant précisé par ailleurs que la société détient 8% de ses propres actions, ce qui implique que le flottant n'est plus que de 3%.

L'offre valorise la totalité du capital de Ucar à 103 millions d'euros, à comparer à une capitalisation de 25,9 millions d'euros lors de l'IPO.

"Le projet de Cosmobilis s’accélère en intégrant Ucar. Cette nouvelle brique vient compléter l’offre existante du groupe (location moyenne et longue durée, VTC, services de mobilité…) via l’acquisition d’un acteur de référence de la location courte durée. Cosmobilis s’appuiera ainsi sur Ucar et capitalisera notamment sur son maillage très fin du territoire français, sa capacité d’animation d’un réseau de franchisés, ainsi que sur sa proximité avec les constructeurs et distributeurs via son offre en marque blanche. Le caractère innovant d’Ucar permettra de développer de nouveaux produits et séduire une nouvelle génération d’automobilistes", ambitionne l'initiateur de l'offre.

Le dépôt de l’offre publique auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) devrait intervenir dans le courant du mois de mai. Cosmobilis a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique, sous réserve que celle-ci reçoive les agréments usuels. Rothschild & Co a conseillé Cosmobilis pour cette opération.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse