Twitter : Les rachats d'actions portent le titre

(CercleFinance.com) - Le titre Twitter s'inscrit en légère hausse jeudi à la Bourse de New York suite à une publication trimestrielle surtout marquée par l'annonce d'importants rachats d'actions.



Le site de micro-blogging a annoncé ce matin que son conseil d'administration avait autorisé le lancement d'un nouveau programme de rachat de titres d'un montant de quatre milliards de dollars.



Sur cette enveloppe, qui vient se substituer à un précédent programme de deux milliards de dollars sur lequel 819 millions restaient à dépenser, le groupe de San Francisco entend consacrer deux milliards de dollars à des rachats d'actions de type 'accéléré'.



Les résultats trimestriels également dévoilés dans la matinée se révèlent, eux, nettement moins convaincants.



Si le chiffre d'affaires a progressé de 22% à 1,57 milliard de dollars au quatrième trimestre, cette performance est légèrement inférieure au consensus de 1,58 milliard.



Au niveau du résultat, Twitter affiche un bénéfice net de 182 millions de dollars, mais ce chiffre s'inscrit en baisse de 18% par rapport aux 222 millions de dollars que le média social avait publié à la même époque l'an dernier.



Le groupe technologique prévient d'ailleurs qu'il prévoit d'accuser une perte opérationnelle de 175 à 225 millions de dollars sur son premier trimestre 2022, pour un chiffre d'affaires attendu entre 1,17 et 1,27 milliard.



Après avoir gagné plus de 3% en début de séance, l'action Twitter ne progressait plus que de 0,1% jeudi après une heure et demie de cotations.



