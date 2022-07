Twitter : Jefferies reste à conserver

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil 'conserver' et son objectif de cours de 40 dollars sur Twitter, après la décision d'Elon Musk, en fin de semaine dernière, de rompre l'accord prévoyant son rachat du groupe de micro-blogging.



'Nous pensons que les intentions d'Elon Musk de mettre fin à la fusion sont davantage basées sur la récente chute du marché que par le pourcentage de faux comptes sur Twitter ou le 'défaut' de la société de se conformer à ses demandes', juge-t-il.



'L'attention se tourne vers les fondamentaux coeur qui, selon nous, ont été ébranlés par ce processus et les vents contraires auxquels est confronté le secteur de la publicité en ligne', ajoute le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.